"ศุภจี"ถกสมาคมข้าว รับฟังปัญหาก่อนชง นบข.พิจารณามาตรการช่วยเหลือ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมภาคการเกษตรได้แก่ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสมาคมการค้าพืชไร่ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ก่อนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้
การประชุมมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมรับฟัง โดยตัวแทนสมาคมได้สะท้อนปัญหาในหลายด้าน ทั้งเรื่องราคาที่ตกต่ำ ต้นทุนการผลิต (ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิง) รวมถึงการหาตลาดรองรับผลผลิต เพื่อให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุด
นางศุภจี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ขอบคุณทุกสมาคมที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาในประชุม นบข. นัดแรก เพื่อจัดทำมาตรการที่เหมาะสม สมดุล และตอบโจทย์ทั้งชาวนา โรงสี และผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าว
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือแนวทางให้บางพื้นที่ทดลองปลูกพืชทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยง และหาแนวทางสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อช่วยลดภาระต้นทุน พร้อมระบุว่า ปีนี้มีปริมาณข้าวเปลือกส่วนเกินราว 3-4 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องออกมาตรการดูดซับผลผลิต เช่น การผลิตข้าวถุงเพื่อกระจายผ่านหน่วยงานรัฐ และการผลักดันการเจรจาส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) อย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นของสมาคมการค้าพืชไร่ ซึ่งเป็นอีกภาคส่วนสำคัญ ได้เสนอให้คงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งข้าวโพดสด (ความชื้น 30%) ราคา 7.05 บาท/กก. และข้าวโพดแห้ง (ความชื้น 14.5%) ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่ กทม.–ปริมณฑล ราคา 9.80 บาท/กก. พร้อมขอให้รัฐกำกับดูแลการรับซื้อจากโรงงานให้เป็นธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดติดตามอย่างเข้มงวด หากพบการรับซื้อไม่ตรงเงื่อนไขจะดำเนินการตามกฎหมายทันที