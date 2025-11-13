"เอกนิติ"พร้อมรับนโยบายนายกฯ สั่งจาย 4 พัน "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูญ นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ซึ่งจะจ่ายกลุ่มตกหล่น 4,000 บาทนั้น ขณะนี้ตนได้รับนโยบายการเดินหน้าโครงการจากนายกรัฐมนตรีแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ขอไปดูรายละเอียดเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อน
ส่วนจะมีการเติมเงินเข้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหรือไม่นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า จะพิจารณาในเรื่องการให้สวัสดิการกลุ่มดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในปี 2569 จะมีการทบทวนผู้ผู้บัตรสวัสดิการ ผ่านการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่
ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 จะเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ วงเงินที่จะให้สามารถกำหนดเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จัดสรร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนยังไม่ได้ฟังที่นายกรัฐมนตรีพูด แต่หากเป็นเช่นนั้นก็ต้องเดินหน้าตามนโยบายที่กำหนด
การเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ในเรื่องเม็ดเงินนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้วงเงินเท่าใด และมาจากส่วนไหน และจะจัดสรรให้คนละเท่าไร ซึ่งกระทรวงการคลังมีหน้าที่เสนอแผนขึ้นไปเท่านั้น สุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากต้องการให้เดินหน้าต่อเนื่องในเดือนมกราคม 2569 กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในเดือนธันวาคม 2568 นี้
สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 นั้น ตามหลักการงบประมาณ ส่วนใดที่ไม่ได้ระบุในรายการพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2569 งบประมาณที่จะนำมาใช้ก็ต้องมาจากงบกลาง ที่ไม่มีรายการกำหนดเฉพาะเจาะจง สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งมีกรอบวงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยในรายละเอียดนั้น จะต้องหารือกับสำนักงบประมาณ
นายลวรณ กล่าวอีกว่า การออกแบบโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 รอบเก็บตกในกลุ่มเปราะบาง หรือผู้มีรายได้น้อยนั้น หากพบว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯ ก็จะจัดสรรให้รับบัตรสวัสดิการฯ ไปเลย ซึ่งในปี 2569 จะมีการเปิดลงทะเบียนควบคู่กันไปด้วย
สำหรับโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ยังคงยึดหลักการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการฯ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ เนื่องจากเป็นคนละแนวคิดกัน เพราะโครงการคนละครึ่งกำหนดให้ประชาชนต้องมีเงินร่วมจ่าย (Co-pay) ซึ่งผู้ยากจนที่เหมาะสมกับบัตรสวัสดิการฯ อาจไม่มีเงินในส่วนนี้