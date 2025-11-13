xs
ทองปรับแล้ว 14 ครั้ง [+1,300] รูปพรรณขายออก 65,450 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 14 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 1,300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,550 บาท ขายออกบาทละ 64,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,262.68 บาท ขายออก 65,450 บาท