นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่าตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการขยายเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์จากเดิมที่กำหนดอนุญาตให้ขายได้เฉพาะเวลา 11.00–14.00 น. และ 17.00–24.00 น.โดยในวันนี้เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาขายในช่วง 14.00-17.00 น. ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางกระทรวงท่องเที่ยวมีความกังวลว่าความตื่นตระหนกในการบังคับใช้กฎหมายจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่มายังประเทศ หรือนักท่องเที่ยวในประเทศไม่เดินทางจับจ่ายใช้สอยเพื่อเฉลิมฉลอง ดังนั้นรัฐบาลจึงมี นโยบายขยายระยะเวล เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ทั้งนี้ หลังจากมีการสรุปผลการประชุมในวันนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นใน 15 วัน และจากนั้นจะมีการออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเข้า ครม.
ในส่วนของการขยายเวลานั่งดื่มจากหลังเวลา 24.00 น. ออกไป ยังคงมีการหารือกันเพื่อหาข้อยุติ โดยทางฝ่ายกระทรวงท่องเที่ยวและเอกชน มีความต้องการให้ขยายเวลาถึง 4.00 น. แต่ฝ่ายสาธารณสุขและแพทย์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุจะสูงสุดมาก ในช่วง 02.00-03.00 น. โดยสถิติชี้ว่า คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับสูงมาก ในช่วง 02.00 น.
นายโสภณ กล่าวว่า ได้เสนอให้คณะกรรมการควบคุมไปพูดคุยกัน เพื่อหาจุดกลาง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มีการมองถึงโมเดล 01.00 น. หากขยายถึง 02.00 น. จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผู้คนเริ่มเดินทางมาทำงาน เช่น 05.00 - 07.00 น.
นายโสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขมาตรการนี้ เพราะในอดีตไม่อยากให้ข้าราชการ ไปดื่มเหล้า ในช่วงบ่าย 14.00-17.00 น. ซึ่งเคยมีการระบุห้ามดื่มโดยฝ่ายนโยบายเห็นว่ามาตรการนี้มันหมดยุคแล้ว และควรยกเลิก เนื่องจากข้าราชการยุคนี้จะไม่ไปดื่มเหล้าในช่วงบ่ายแน่นอน โดยมาตรการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ได้ แต่มาตรการใดที่ส่งเสริมให้งด การ ดื่ม เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนั้น สามารถส่งเสริมได้ แต่รัฐไม่ควรดำเนินการ หากมาตรการนั้นนำไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ได้ หากจะให้งดดื่มจะต้องมีแรงจูงใจ