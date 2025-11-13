4 จังหวัดภาคกลางอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง จมบาดาลกว่า 8 แสนไร่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง THEOS-1 ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างชัดเจน รวมถึงพื้นที่บางส่วนในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม กว่า 813,817 ไร่ กระจายหลายอำเภอ
ภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมแล้วกว่า 405,067 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 12 อำเภอ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อ.เสนา, อ.ผักไห่, อ.บางซ้าย, อ.บางไทร, อ.บางบาล, อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางปะหัน, อ.บางปะอิน, อ.นครหลวง, อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.อุทัย และ อ.วังน้อย
ส่วน จ.อ่างทอง พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของ อ.ป่าโมก กว่า 2,932 ไร่
ขณะที่ จ.สุพรรณบุรี พบน้ำท่วมขังกว่า 323,144 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางปล้าม้า อ.สองพี่น้อง และ อ.เมืองสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ ยังพบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางเลน จ.นครปฐม กว่า 82,674 ไร่
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลัก ๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัยตามแนวริมแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงเส้นทางคมนาคมสำคัญบางส่วน