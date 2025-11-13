เงินเฟ้ออินเดียเดือน ต.ค.ร่วงแตะระดับ 0.25% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ทางการอินเดียเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ลดลงแตะระดับ 0.25% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของราคาอาหารและการปรับลดภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเปิดทางให้ธนาคารกลางอินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ของอินเดียอยู่ในระดับต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.48% และชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนกันยายน ที่เพิ่มขึ้น 1.54% โดยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลงมาจากผลกระทบของการปรับลดภาษีสินค้าและการบริการ (GST) รวมทั้งการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อจากน้ำมันปรุงอาหาร ผัก ผลไม้ ไข่ รองเท้า ธัญพืช ตลอดจากต้นทุนด้านการขนส่งและการสื่อสาร
ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.5% เนื่องจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญกับความไม่แน่นอน พร้อมกับคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียอาจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงิน 2569 เนื่องจากการค้าโลกที่ไม่แน่นอน
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเพิ่มอีก 25% สู่ระดับ 50% ทำให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสินค้าจำพวกสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งสินค้าทางทะเลของอินเดีย