สทป.ส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ เตรียมใช้งานจริง ปกป้องอธิปไตย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยผู้ใช้เพื่อนำเข้าประจำการ โดยมี พลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหาร เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก เป็นผู้แทนรับมอบจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1. ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A
2. ปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ CS/AH2 มอบให้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป)
3. จรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ส่งมอบให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)
พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า วันนี้เป็นการส่งมอบอาวุธที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมมือกับกองทัพบก ในการวิจัยจำนวน 3 รายการ ซึ่งในส่วนของปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีน และนำมาประกอบโดยเจ้าหน้าที่ของ สทป. ในประเทศไทยเอง
ส่วนจรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนเช่นกัน ซึ่งรถดังกล่าวได้ใช้จริงในสนามรบมาแล้ว ในเหตุการณ์ชายแดนที่ผ่านมา
ขณะที่รถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่สามารถทำการยิงจรวดได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ ขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กิโลเมตร แบบที่สอง คือ ขนาด 306 มม. ระยะยิง 150 กิโลเมตร แบบที่สาม ขนาด 170 มม. ระยะยิง 300 กิโลเมตร และได้รับการถ่ายทอดจากบริษัท Elbit Systems ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศอิสราเอล สามารถยิงได้ไกลที่สุดมากกว่า 450 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถทำการบินแบบอเนกประสงค์ ซึ่งเมื่อปล่อยออกไปแล้วสามารถตรวจการณ์หาเป้าหมาย และสามารถแปรสภาพเป็นจรวดทำลายต่อเป้าหมายได้เลย โดยหากไม่ใช้ก็สามารถบินกลับมาที่เดิมได้ เพื่อใช้ในรอบต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A และจรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ถือเป็นจรวดนำวิถีทั้งสิ้น
ส่วนความมั่นใจในการรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น พลเอก นภนต์ ระบุว่า จรวดนำวิถีที่เราวิจัยมามีความแม่นยำ ที่จะใช้ในเรื่องของความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปรามการุกรานของประเทศอื่น ซึ่งไม่มีเจตนาที่จะไปรุกรานประเทศใด ดังนั้นต้องใช้อยู่ในกรอบที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ต้องประสานงานกับกองทัพบก เพื่อรับทราบว่า มีความต้องการจะใช้จรวด 2 ประเภทดังกล่าวอย่างไร รวมถึงปืนใหญ่ 105 มม.ด้วย ซึ่งยุทโธปกรณ์ลักษณะดังกล่าวได้มีการใช้ในสถานการณ์จริงมาแล้ว
พลเอก นภนต์ ย้ำว่า มีนโยบายในการผลิตยุทโธปกรณ์ที่กองทัพบกต้องการเท่านั้น ซึ่งต้องยอมรับว่า การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งงานวิจัยถือเป็นงานต้นน้ำ ส่วนงานผลิตเป็นงานปลายน้ำ ดังนั้นเมื่อมีการวิจัยแล้วก็ต้องนำเข้าสู่สายการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายในอนาคตที่เราจะทำ
เมื่อถามย้ำว่า จะนำอาวุธดังกล่าวไปสนับสนุนการปฏิบัติในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้หรือไม่ พลเอก นภนต์ กล่าวว่า ต้องสอบถามกองทัพบก เพราะจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องพิจารณา สทป. มีหน้าที่ทำในสิ่งที่กองทัพต้องการ โดยสิ่งที่เราทำ เวลาจะทำอะไร เรามองถึงอนาคต และจะต้องก้าวไปข้างหน้า หากทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อกองทัพ และประเทศชาติ สทป. ก็จะไม่ดำเนินการ ซึ่งเมื่อทำแล้วก็จะต้องปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติได้ รวมถึงปกป้องกำลังพลของกองทัพ
เมื่อถามว่า การสู้รบครั้งที่ผ่านมา จะนำไปเป็นประเด็นในการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ให้สอดรับกับสถานการณ์หรือไม่ พลเอก นภนต์ ยอมรับว่า มีแผน ซึ่งได้มีการพบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงหน่วยใช้ทั้งหมดว่า กองทัพมีความต้องการอะไร เราก็จะทำตามที่กองทัพต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และประหยัดงบงบประมาณ อีกทั้งพึ่งพาการผลิตในประเทศเป็นหลัก ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง