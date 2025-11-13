ทำเนียบขาวสั่ง พนง.รัฐบาลกลางกลับเข้าทำงานวันนี้ หลังยุติการชัตดาวน์

ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ได้สั่งให้พนักงานของรัฐบาลกลางกลับเข้าทำงานในวันนี้ (13 พ.ย.) เนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หลังจากการชัตดาวน์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้สิ้นสุดลง โดยในช่วงที่หน่วยงานของรัฐบาลถูกชัตดาวน์นั้น พนักงานของรัฐบาลกลางประมาณ 600,000 คน ต้องถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตลอดจนมีการปิดสำนักงานและระงับการจ่ายเงินเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามบังคับใช้ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในช่วงค่ำวันพุธ (12 พ.ย.) ตามเวลาสหรัฐฯ หรือในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย เพื่อยุติการปิดหน่วยงานของรัฐบาล
"ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ควรดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสำนักงานจะเปิดดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบในวันที่ 13 พ.ย. 2568" สำนักงานบริหารและงบประมาณของทำเนียบขาวระบุในบันทึก ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันพุธ และเสริมว่า "พนักงานที่ถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากขาดการจัดสรรงบประมาณนั้น ได้รับคำสั่งให้กลับไปทำงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง 222 ต่อ 209 ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ เพียง 2 ชั่วโมงก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อยุติการชัตดาวน์ที่กินเวลานานถึง 43 วัน
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่ในระดับเท่ากับปีที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 และจะจัดสรรงบประมาณเต็มปีให้กับกระทรวงเกษตร กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก โครงการก่อสร้างทางทหาร และการดำเนินงานของสภาคองเกรส ตลอดจนจัดสรรงบประมาณตลอดทั้งปีให้กับโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) หรือโครงการแสตมป์อาหารสำหรับชาวอเมริกันที่ยากไร้จำนวนกว่า 42 ล้านคน
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะยกเลิกการเลิกจ้างที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางได้ดำเนินการไปตั้งแต่รัฐบาลเริ่มชัตดาวน์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และห้ามการลดกำลังคนเพิ่มเติมก่อนที่ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ 30 มกราคม ปีหน้า
ร่างกฎหมายนี้ยังให้เงินเดือนย้อนหลังแก่พนักงานของรัฐบาลกลางทุกคนที่ไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงที่มีการชัตดาวน์ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่า พนักงานของรัฐบาลกลางที่ถูกสั่งให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างอาจจะไม่ได้รับเงินดังกล่าว แม้ว่าการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังการชัตดาวน์จะเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานก็ตาม