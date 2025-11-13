xs
ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [+1,000] รูปพรรณขายออก 65,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.00 น. (13 พ.ย.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 1,000 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,300 บาท ขายออกบาทละ 64,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,020.12 บาท ขายออกบาทละ 65,200 บาท