ยัน "เกาะสมุย ปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ยังท่องเที่ยว-ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังจากการติดตามสถานการณ์จากเหตุเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ความลึก 4 กม. เมื่อช่วงเวลา 00.47 น. วันนี้ โดยนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย ได้บูรณาการร่วมกับนายพูนชิด คำลุน รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย รวมถึงผู้แทนเทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะสมุย ได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ซึ่งพบว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ พิกัด 9.550°N , 99.956°E ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือน เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง และตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ทีมบูรณาการได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในบริเวณเกาะสมุย ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างใดทั้งสิ้น
โดยสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยขณะนี้ พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ และยังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จองโรงแรมและทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย นายอำเภอเกาะสมุย เน้นย้ำและยืนยันด้วยว่า เกาะสมุยปลอดภัย