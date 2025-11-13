"อนุทิน"ลั่น! "แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ" ย้ำไทยไม่คิดรุกรานใคร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ว่า ไม่มีปัญหา ตนได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดน เนื่องจากเมื่อวานนี้ (12 พ.ย.) มีเหตุการณ์เสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณบ้านหนองจาน - หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า เราจะทำให้ดีที่สุด พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาจะไปรุกรานใคร แต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเรา ทั้งจะไม่ยอมให้ประชาชนและทหารต้องประสบภัยอันตราย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เหมือนว่าทางกัมพูชามีการใช้ปืนเล็กยิงก่อกวนเข้ามาในฝั่งไทย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทหารมียุทธวิธี ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ส่วนหากมีความจำเป็นต้องอพยพ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า เรื่องของศูนย์พักพิง และเงินเยียวยา มีความพร้อมไว้หมดแล้ว
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้รับธารน้ำใจจากประชาชนทั้งประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งรัฐบาลจะใช้รูปแบบดังกล่าวในการดูแลพี่น้องประชาชนตามความจำเป็น
เมื่อถามว่า มีการประเมินสถานการณ์อย่างไร เนื่องจากบรรยากาศตอนนี้เข้าใกล้สู่การปะทะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ" เพราะมีคำสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว พร้อมยืนยันว่า ได้ให้อำนาจทหารในการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึง การเตรียมความพร้อมชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีการสั่งการผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีข้อสั่งการที่มีกรอบอยู่แล้ว การประชุม สมช. แต่ละครั้งถือเป็นการรับฟังรายงานความพร้อม และปฏิบัติงาน ที่จะต้องปรับไปตามสถานการณ์ และความเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนสิ่งที่กองทัพร้องขอมา
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า กองทัพมีความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์และปกป้องแผ่นดิน อธิปไตย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน