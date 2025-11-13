"ทูตรัศม์" ติง "อนุทิน" ท้าทายสหรัฐฯ เสี่ยง "โดดเดี่ยวประเทศไทย" ดัน "กัมพูชา" เข้าใกล้มหาอำนาจ

นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาแสดงความเห็นต่อคำพูดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เคยกล่าวถึงกรณีไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชา และล่าสุดออกแถลงการณ์ในลักษณะท้าทายสหรัฐอเมริกา โดยนายรัศม์เตือนว่าท่าทีดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายทางการทูตอย่างรุนแรง เพราะเป็นการ “โดดเดี่ยวประเทศไทย” จากพันธมิตรมหาอำนาจ และอาจผลักดันให้กัมพูชาเข้าใกล้สหรัฐฯ มากขึ้น
ทั้งนี้ การพูดจาท้าทายโดยไม่จำเป็น อาจนำไปสู่การตอบโต้ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการภาษีจากสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง พร้อมตั้งคำถามว่า นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงผลที่จะตามมาหรือไม่ และพร้อมรับผิดชอบหรือเปล่า เพราะคำพูดเช่นนี้ไม่เพียงกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ แต่ยังสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพันธมิตรระหว่างประเทศ
ขณะที่ไทยควรเน้นการรักษาอธิปไตยและปกป้องความมั่นคงด้วยความรอบคอบ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทหารในกรอบความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่ใช้ถ้อยคำที่ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะการท้าทายพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ ในเวลานี้ ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ใด ๆ และอาจย้อนทำร้ายผลประโยชน์ของชาติเอง