แผ่นดินไหว 2.4 เขย่าสมุยกลางดึก ปชช.รับรู้แรงสั่นไหวในหลายพื้นที่

เมื่อเวลา 00.47 น. (13 พ.ย.) ตามเวลาประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบริเวณพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 แมกนิจูด มีความลึก 4 กิโลเมตร และมีรายงานว่าประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ ต.บ่อผุด รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังอย่างชัดเจน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีจุดศูนย์กลางพิกัด 9.550°N , 99.956°E ข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ (Publish Time) เมื่อเวลา 01.23 น. ตามเวลาประเทศไทย
ข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ระบุว่า ประชาชนในหลายพื้นที่ยืนยันว่าบ้านสั่นสะเทือน เช่น บ้านเดี่ยว 1 ชั้นที่สนามบอลอารีน่าและโรงเรียนบ้านหาดงาม
นอกจากนี้ยังมีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนแม้จะยืนอยู่บนพื้น เช่นที่ โรงแรมวนาเบล สมุย ที่ระบุว่าแรงสั่นไม่มากแต่รู้สึกได้ และบริเวณเขาพระ ที่บ้านสั่นสะเทือน