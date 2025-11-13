xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 32.36 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (13 พ.ย.) ที่ระดับ 32.36 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์