MEA เกาะติดพื้นที่น้ำท่วมบางใหญ่ พร้อมสร้างความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าให้ ปชช.ใกล้ชิด

วันนี้ (12 พ.ย.) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงของอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบแสงสว่างอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สร้างความปลอดภัย และคลายความกังวลให้แก่ประชาชนในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ได้แก่ ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา และ โรงเรียนดารุ้ลอามาน ท่าอิฐ
นอกจากนี้ ยังดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในจุดเสี่ยงบริเวณใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในช่วงอุทกภัย ทั้งนี้การลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.ท.พล พื้นพรม รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สภ.ชัยพฤกษ์
หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย รวมถึงต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า เช่น การเลื่อนย้ายปลั๊กไฟหรือมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือโทร. MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ MEA Smart Life Application (ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android) หรือทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) โดยเลือกเมนู “ติดต่อ MEA Call Center Online”