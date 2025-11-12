สระบุรีเตือน ปชช.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท - ป่าสัก

นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 10 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ที่ต้องร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวจะดำเนินการตัดยอดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อช่วยลดการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา.โดยจะรับน้ำเข้าคลองชัยนาท - ป่าสัก ผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ ประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในคลองชัยนาท - ป่าสัก เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะควบคุมให้เกิดผลกระทบในพื้นที่น้อยที่สุด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในคลองชัยนาท - ป่าสัก เพิ่มขึ้น จึงแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสัก อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร กระชังปลา เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งคลองชัยนาท - ป่าสัก ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป