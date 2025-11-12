xs
xsm
sm
md
lg

ปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม - แยกรามคำแหง ถึง 29 มี.ค.69 เวลา 22.00 - 05.00 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า แจ้งขออนุญาตปิดการจราจร เพื่อปรับปรุงสะพานข้ามแยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม - แยกรามคำแหง พื้นที่เขตห้วยขวางและเขตสวนหลวง ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 68 - 29 มี.ค. 69 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. “ขออภัยในความไม่สะดวก“