นายกฯ ลงพื้นที่อยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพ สั่งเร่งระบายน้ำ

วันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับฟังปัญหา ข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย ณ วัดบันไดช้าง อ.เสนา และวัดท่าดินแดง อ.ผักไห่
นายอนุทิน ระบุว่า วันนี้ลงมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อรับรู้ปัญหาและนำไปวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ แม้รัฐบาลเพิ่งเข้ามาแต่ต้องหาวิธีช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นก่อนให้มากที่สุด โดยจะเร่งระบายน้ำไปทางทิศตะวันออก และเมื่อฝนเริ่มหมด น้ำน่าจะลดลง และจะพยายามไม่ให้มีอะไรมาซ้ำเติมประชาชนอีก
สำหรับเงินเยียวยา จะมีการจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ช่วยเหลือไปแล้ว โดยจะดูแลเป็นรายเดือน และจะเร่งอนุมัติงบประมาณ ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้จะมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชนให้ได้มากที่สุด