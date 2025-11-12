"นิพิฏฐ์"แนะ"ทนายอั๋น"คดีฮั้ว สว. เลือกฟ้อง กกต.บางคนดีกว่า

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความพยายามของ ทนายอั๋น และ สว.สำรอง
ผมตามข่าวทนายอั๋น และ สว.สำรอง ติดตามคดีการฮั้วสว.อย่างเข้มข้น แต่ดูเหมือนได้รับการเมินเฉยจากหน่วยงานรัฐ
ผมอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทนายอั๋นและกลุ่มสว.สำรองว่า การฟ้องกกต.ทั้ง 7 คน เป็นจุดอ่อนในการทำคดี
เพราะองค์ประกอบของกกต. มาจากอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 2 คน
ผมเคยฟ้องอาญากกต.ทั้ง 7 คน ในวันนัดตรวจพยานมีการคุยกัน (แต่ผมไม่เขียนก็แล้วกันว่าคุยกันอย่างไร)
ถึงวันนัดไต่สวน ผู้พิพากษาขอถอนตัวจากการพิจารณาคดี โดยให้เหตุผล ว่า
“ เนื่องจากจำเลยเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ามาก่อน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อยังให้เกิดความยุติธรรมได้ จึงขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้”
การฟ้องกกต. จึงทำยาก เพราะมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 2 คน ติดเข้าไปด้วย
หากให้ผมแนะนำ ผมแนะนำให้เลือกฟ้องบางคนจะดีกว่า
ผมเขียนเรื่องนี้ เพื่อเป็นเหตุผลว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมอยากเสนอให้เอาผู้พิพากษาออกจากหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญเสียก่อน เวลาฟ้องคดีจะได้ง่ายขึ้น
#เป็นความเห็นทางวิชาการ โปรดงดเว้นการแสดงความเห็น