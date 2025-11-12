xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 15.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,898.51 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,284.81 จุด ปรับลง 15.66 จุด หรือ 1.20% มูลค่าการซื้อขาย 38,898.51 ล้านบาท