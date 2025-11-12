ราชสกุล -คณะบุคคล- ปชช.ถวายบังคมพระบรมศพ“พระพันปีหลวง”

วันนี้นับเป็นวันที่ 4 ที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมทุกวัน เวลา 08.00 – 21.00 น. ตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์ ทยอยเดินผ่านจุดคัดกรองต่างๆ เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมโกศด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
โดยในวันนี้ มีคณะบุคลมากราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ อาทิ คุณหญิงปัทมา-ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล, บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด, คณะนักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิชัยพัฒนา
สำหรับช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.