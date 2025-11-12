xs
กปน.แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ถ.พรานนก และ ถ.เทพรัตน คืนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 22.00-05.00 น. กปน. หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบท่อประธาน

- บริเวณ ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย4
- บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงบางพลี ถ.เทพรัตน