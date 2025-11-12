xs
xsm
sm
md
lg

ผบช.สอท. -ปปง. ร่วมแถลงข่าวทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 411 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย เลขาธิการ ปปง. ร่วมแถลงข่าวทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ "LY YONG PHAT" เจ้าพ่อธุรกิจมืดโอร์เสม็ด ยึดทรัพย์แล้วกว่า 411 ล้านบาท และรวบแฮกเกอร์ระดับโลกหลังหนี FBI ซุกตัวในเกาะภูเก็ต