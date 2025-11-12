GISTDA เผยวันนี้เกิดพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับ G4 ไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

เพจ GISTDA สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า วันนี้เกิดพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับ G4 ส่วนไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เกิดการปะทุของเปลวสุริยะขนาดใหญ่ระดับ X5.1 (รูปที่ 1)ซึ่งจัดอยู่ในระดับรุนแรงสูงสุด พร้อมกับการปล่อยมวลโคโรนาแบบสมบูรณ์ (Full Halo CME) ที่พุ่งตรงมายังโลก
ทาง GISTDA ได้ติดตามพายุสนามแม่เหล็กโลกตั้งแต่วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2568 มวลโคโรนาจำนวนมหาศาล และวิเคราะห์ด้วยระบบพยากรณ์สภาพอวกาศ หรือ JASPER ตามรูปที่ 2-4 จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เดินทางมาถึงโลก และส่งผลให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 (Severe Geomagnetic Storm)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลก: จะเกิดแสงเหนือแสงใต้ (Aurora) ลงมาถึงละติจูดแม่เหล็กประมาณ 45 องศา ดาวเทียมอาจมีปัญหาการสื่อสาร การควบคุมทิศทางและการปรับระดับความสูง สัญญาณสื่อสารความถี่สูง (HF) อาจขัดข้องเป็นระยะ และอาจเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์โดยระบบพยากรณ์สภาพอวกาศ หรือ JASPER พบว่า ประเทศไทยยังปลอดภัยจากผลกระทบโดยตรง เนื่องจากอยู่ในบริเวณละติจูดต่ำ มีสนามแม่เหล็กปกป้อง แต่หน่วยงานด้านดาวเทียมการสื่อสาร การบิน และพลังงาน ควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะรายงานข้อมูลทันทีเมื่อมีอัปเดต
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของพายุแม่เหล็กโลก: G1-G5 หมายถึง ระดับความรุนแรงของพายุสนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic Storm) ซึ่งเกิดจากการที่มวลสารและรังสีจากดวงอาทิตย์ (เช่น การปล่อยมวลโคโรนา หรือ CME) พุ่งเข้าปะทะและรบกวนสนามแม่เหล็กของโลก ระบบการแบ่งระดับความรุนแรงของพายุสนามแม่เหล็กโลกที่ใช้กันทั่วไป (NOAA G-Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
G1 (Minor - เล็กน้อย)
ผลกระทบ: อาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อระบบไฟฟ้าในระดับสูง (ใกล้ขั้วโลก) หรืออาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเล็กน้อยของดาวเทียม
ปรากฏการณ์: สามารถเห็นแสงออโรรา (แสงเหนือ-แสงใต้) ได้ในละติจูดกลาง
G2 (Moderate - ปานกลาง)
ผลกระทบ: อาจต้องมีการปรับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าบ้างเป็นครั้งคราว, อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ดาวเทียม (เช่น ระบบควบคุมทิศทาง) อาจเกิดสัญญาณรบกวน วิทยุคลื่นความถี่สูง (HF) ในละติจูดสูงได้
ปรากฏการณ์: แสงออโรราลงมาถึงละติจูดต่ำลงได้
G3 (Strong - รุนแรง)
ผลกระทบ: อาจเกิดความผิดปรกติของแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้า แต่ยังสามารถควบคุมได้, ดาวเทียมอาจเกิดการสะสมประจุที่ชิ้นส่วนและมีปัญหาในการควบคุมทิศทาง อาจมีปัญหาการกระจายสัญญาณ วิทยุความถี่ต่ำเป็นระยะ และอาจมีผลต่อความแม่นยำของสัญญาณ GNSS ปรากฏการณ์: แสงออโรราลงไปถึงละติจูดแม่เหล็กที่ 50 องศา
ระดับที่รุนแรงกว่า (G4 และ G5)
G4 (Severe - รุนแรงมาก): มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในพื้นที่กว้างของระบบไฟฟ้า และมีปัญหาการสื่อสารกับดาวเทียมอย่างมาก
G5 (Extreme - รุนแรงที่สุด): เป็นระดับที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีในเขตละติจูดสูง เหตุการณ์ที่รู้จักกันดีคือ Carrington Event ในปี ค.ศ. 1859