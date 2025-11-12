BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราวทางพิเศษศรีรัช 12 พ.ย.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ช่วงบริเวณเลยทางขึ้นยมราช และช่วงบริเวณก่อนทางลงด่านคลองประปา 1 โดยจะทำการเบี่ยงจราจรชั่วคราวบริเวณช่องทางซ้าย ครั้งละ 2 ช่องจราจร โดยผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น.
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 664 6400