ราคาทองคำครั้งที่ 11 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.56 น. ครั้งที่ 11 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,989.24 บาท