ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,050 บ.

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.22 น. ครั้งที่ 7 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,883.12 บาท