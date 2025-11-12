ปภ.แนะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยช่วงน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่ระวังอันตรายในช่วงน้ำท่วมและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย โดยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว งดประกอบกิจกรรมทางน้ำ ไม่เดินลุยน้ำท่วมสูงและสวมรองเท้าบู๊ตทุกครั้ง รวมถึงระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ อีกทั้งไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากสัตว์มีพิษ อันตรายจากไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอแนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม ดังนี้
ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว หากจำเป็นที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมให้หาที่ยึดเกาะหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ อาทิ ห่วงยาง ถังแกลลอน ยางในรถยนต์ เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด ไม่ประกอบกิจกรรมทางน้ำ อาทิ จับสัตว์น้ำ ทำการเกษตร เพราะเสี่ยงต่อการจมน้ำ หากมีน้ำท่วมบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟและสับคัตเอาต์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ รวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มักหนีน้ำเข้ามาอาศัยภายในบ้าน อาทิ ตู้ เตียง รองเท้า ที่เช็ดเท้า เสื่อ และผ้าเช็ดเท้า รวมทั้งปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันพาหะนำโรคในช่วงน้ำท่วม หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในเวลากลางคืน และควรสวมรองเท้าบู๊ตทุกครั้งเมื่อลุยน้ำ เพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุหรือของมีคมที่อยู่ใต้น้ำทำให้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงใช้ไม้เท้าสำรวจเส้นทางก่อนเดิน เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ หากต้องขับรถผ่านเส้นทางทีมีน้ำท่วมขัง ควรประเมินระดับความสูงของน้ำและความแรงของกระแสน้ำ ไม่ขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะรถอาจถูกพัดออกนอกเส้นทางได้รับอันตรายได้ ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
