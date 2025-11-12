xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 7.81 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,466.05 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 1,292.66 จุด ปรับลง 7.81 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.60 % มูลค่าซื้อขาย 19,466.05 ล้านบาท