ทบ.แจงเหตุพลทหารผูกคอเสียชีวิตในห้องขังกองรักษาการณ์ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง -ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสีย

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณี พลทหาร ราเชน ยวามื่อ ทหารใหม่ผลัด 2/68 สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 ผูกคอเสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ณ ห้องขังกองรักษาการณ์ โดยไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย
พลตรี วินธัย ระบุว่า พลทหารราเชน มี ประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช จากโรงพยาบาลสวนปรุง และมีประวัติการใช้สารเสพติด ซึ่งหน่วยได้ส่งต่อประวัติให้แพทย์ โรงพยาบาลค่ายฯ ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
โดยก่อนเกิดเหตุ พลทหารราเชนได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลขณะรอพบแพทย์ และถูกควบคุมตัวกลับมาในสภาพมึนเมา จึงถูกควบคุมไว้ที่ห้องรักษาการณ์ชั่วคราว ก่อนพบว่าผูกคอเสียชีวิต
กองทัพบกแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุการณ์ทั้งหมด หากพบความไม่เหมาะสมจะดำเนินการตามกฎหมาย และยืนยันดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างดีที่สุด