ศกพ.เผยค่าฝุ่น กทม.เกินค่ามาตรฐานเป็นสีส้ม 3 สถานี

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เช้านี้ (12 พฤศจิกายน 2568) ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ค่าฝุ่นสูงขึ้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลายสถานี พบสถานีเกินค่ามาตรฐาน(สีส้ม/เริ่มมีผลต่อสุขภาพ) 3 สถานี ได้แก่ ลาดกระบัง 40.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ริมถนนศรีนครินทร์ 39.7มคก./ลบ.ม. และบึงกุ่ม 41.1 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเป็นโซนด้านตะวันออกทั้งหมด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่อนไปทางแรงจะแผ่ลงมาจากจีน (ข้อมูลจากกรมอุตุ) สถานการณ์อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก จากผลจากแบบจำลอง WRF-chem ต้องเฝ้าระวังอีกครั้งจะเป็นช่วงวันที่ 15-17 และหลังจากนั้นจะมีฝนเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์ลงได้ : ติดตามคุณภาพอากาศได้ที่ แอปพลิเคชั่น Air4Thai