พท.แถลงประณามกัมพูชาละเมิดปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง รบ.เร่งยกระดับมาตรการกดดันให้มากขึ้น

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์กรณีกัมพูชาละเมิดลอบวางทุ่นระเบิด
จากกรณีที่โฆษกกองทัพบกแถลงถึงการลักลอบรื้อถอนรั้วลวดหนามและวางทุ่นระเบิดใหม่ของกัมพูชา บริเวณห้วยตามาเรีย ซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยหลังการลงนามปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชาจนเป็นเหตุให้มีทหารเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บจำนวน 4 นายนั้น
พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผลกระทบของพี่น้องทหารที่เหยียบกับทุ่นระเบิดในครั้งนี้ และขอเสนอให้กองทัพฯ ใช้หุ่นยนต์เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยได้เคยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรของสหภาพยุโรปไว้ เพื่อลดความสูญเสียของพี่น้องทหารไทยในอนาคตต่อไป
(1) พรรคเพื่อไทยขอประณามกัมพูชาในการกระทำที่เป็นการละเมิดปฏิญญาสันติภาพ ข้อตกลงหยุดยิง และอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอย่างร้ายแรง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกในหลักมนุษยธรรมและความจริงใจต่อการเจรจาสันติภาพ
(2) พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลต่อยอดแนวทางการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ทำไว้แล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้หารือและผลักดันความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันกับมิตรประเทศทุกประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐภาคีอนุสัญญากรุงออตตาวา และ TMAC ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติกำหนดจุดเป้าหมาย และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การใช้เทคโนโลยี surveillance ตามบริเวณชายแดนเพื่อตรวจจับการละเมิดและลักลอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชา เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของกำลังพล
(3) พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งยกระดับมาตรการกดดันกัมพูชาให้มากขึ้นอย่างจริงจัง ผ่านนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และอดีตประธานอาเซียน และรีบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับนาย Romualdez Marcos Jr. ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนคนต่อไป รวมทั้งรีบเร่งหารือกับนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ในฐานะผู้ผลักดันปฏิญญาสันติภาพ และกับรัฐบาลจีน ในฐานะสักขีพยานข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชาที่เมืองปุตรจายา มาเลเซีย
(4) ยกระดับการกดดันกัมพูชาผ่านประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาออตตาวา ต่อเนื่องจากที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ยกเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐภาคีไว้แล้ว และขอให้รัฐบาลยกเรื่องนี้ขึ้นประณามกัมพูชาในที่ประชุมประจำปีของรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา หรือการประชุม 22nd Meeting of the States Parties to the Ottawa Convention ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2568 ณ นครเจนีวา และต้องเรียกร้องให้รัฐภาคีกดดันกัมพูชาอย่างจริงจังเพื่อให้กัมพูชาแสดงความจริงใจ และตระหนักในความผิดต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และร่วมรับผิดชอบในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังด้วย
(5) พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างไทย-กัมพูชาอย่างจริงจัง และแสดงบทบาทนำเหมือนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดมาตรการความร่วมมือต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปราม ป้องกันสแกมเมอร์ กับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน กับมิตรประเทศมหาอำนาจในกรอบความร่วมมือทวิภาคี และการแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนการปราบปรามสแกมเมอร์ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ทั้งในเรื่องการตัดท่อน้ำเลี้ยงของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ และการเยียวยาผู้เสียหาย
พรรคเพื่อไทย
12 พฤศจิกายน 2568