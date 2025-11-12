xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.06 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,883.12 บาท