นายกฯ เปิดงานหลักสูตร วปอ.รุ่น 68 ขอนักศึกษาร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติทุกมิติ

วันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 และกล่าวบรรยายหัวข้อ บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ
นายอนุทิน กล่าวว่า ในยุคนี้ "ภัยคุกคามต่อความมั่นคง" ไม่ได้มาในรูปแบบของการรบด้วยอาวุธเสมอไป แต่แฝงมาในรูปสงครามการแข่งขันทางข้อมูลการค้า เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความผันผวนของตลาดโลก ภาครัฐจึงต้องสร้างความมั่นคงรอบด้าน โดยเฉพาะ 4 ด้านหลัก ได้แก่
1. ความปลอดภัยของประชาชน : รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์
2. การบริหารการต่างประเทศ : ใช้กลไกในการประท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการต่างประเทศให้ครบถ้วน
3. การทหาร : ยึดถือระเบียบโลกอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ไทยเกิดข้อเสียเปรียบในระยะยาว
4. การเศรษฐกิจ : เตรียมการทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ความมั่นคงของชาติ คือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมขอให้นักศึกษา วปอ. รุ่น 68 ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และรักษาคุณค่าของความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้ คือรากฐานของความเป็นผู้นำที่แท้จริง ซึ่งประเทศไทยจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อผู้นำในทุกระดับร่วมกันยืนอยู่บนความจริง คุณธรรม และความรับผิดชอบ