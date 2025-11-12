‘ธนเดช’โชว์เอกสารหลักฐานโควต้าหวย พบชื่อสมาชิก ส.กีฬาคนตาบอดฯ ส่วนใหญ่เป็นคนปกติ

นายธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เอกสาร พร้อมระบุว่า“กองสลาก ไม่ต้องไปหาหลักฐานที่ไหน มาเอาที่ ส.ส.ธนเดช คนนี้ได้เลยครับ
และนี่คือส่วนหนึ่งของ รายชื่อ “สมาชิกผู้ได้รับโควต้าสลาก” ของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 157 คน
รวมโควตา กว่า 2,647 เล่ม
แต่สิ่งที่พบคือ… รายชื่อส่วนใหญ่ ไม่ใช่นักกีฬาคนตาบอด แต่คือ คนปกติ และทุกรายคือ นอมินีที่ถูกใช้ชื่อแลกเงิน 500 บาทต่อครั้ง มี นามสกุลซ้ำเป็นกลุ่ม และที่หนักที่สุดคือ…
ใช้เบอร์โทรศัพท์ “เบอร์เดียวกัน” แทบทั้งลิสต์ และ เบอร์นั้น คือเบอร์ของ หนึ่งในกรรมการสมาคม ที่ เป็นผู้บริหารบริษัทจำหน่ายสลากกินแบ่งด้วยตัวเอง
นี่มันชัดเจนมาก ว่าโควตาที่ควรเป็นสิทธิของ นักกีฬาพิการผู้บกพร่องทางการมองเห็น ถูก พรากไป รวมศูนย์ รวบขาย เป็นระบบ โดยใช้ “ผู้พิการ” เป็น ฉากหน้า
ผมถามตรง ๆ แบบนี้ ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่? ผิดศีลธรรมไหม? ผิดคุณธรรมไหม? แล้ว ผิดกฎหมายไหม?
ผมขอถึง ท่าน รมว.กระทรวงการคลัง ท่านจะเอาอย่างไรต่อ?
ท่าน ผอ.กองสลากจะเงียบอีกนานแค่ไหน?
จะปล่อยให้คนที่สมควรได้รับสิทธิจริงๆ เดือดร้อนต่อไปอีกหรือ?
ผมย้ำอีกครั้งว่า นี่แค่ส่วนหนึ่งหลักฐานยังมีอีก มากกว่า ที่ผมพร้อมเปิดต่อ เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องการเมืองที่ผมจะไปไล่ล่าใคร
แต่คือ การทวงคืนสิทธิของผู้พิการที่ถูกเอาเปรียบ และผมจะไม่หยุด จนกว่า ความยุติธรรมจะกลับมาสู่มือคนที่สมควรได้จริงๆ”