"หมอวรงค์"วิเคราะห์เขมรต้องการอะไรกันแน่ ระหว่างสันติภาพ & ดินแดนของไทย

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เขมรต้องการสันติภาพจริงหรือ
สิ่งที่พี่น้องชาวไทย ต้องร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ระหว่างไทยกับเขมร ว่าเขมรต้องการอะไรกันแน่ ระหว่างสันติภาพ กับ ดินแดนของไทย
เพราะการลงนามที่กัวลาลัมเปอร์ ในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มาร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ทำให้เราอาจจะคิดได้ว่า จะนำไปสู่สันติภาพจริงๆ และเขมรก็คงต้องการสิ่งนี้
แต่ในสภาพพื้นที่จริงที่ชายแดน ยังคงมีความตรึงเครียดตามแนวชายแดน มีการยั่วยุเกิดขึ้น และนำไปสู่การเสียขาที่ 7 ของพี่น้องทหารไทย ภายหลังลงนามไม่นาน แน่ใจหรือว่าเขมรยังต้องการสันติภาพ
ผมจึงคิดว่า การลงนามเพื่อนำไปสู่สันติภาพ เป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าของเขมร แต่สิ่งที่เขมรต้องการจริงๆนั่นคือ พื้นที่ชายแดนของประเทศไทย รวมทั้งปราสาทตาควาย ตาเมือนธม ตาเหมือนโต๊ด ซึ่งเขมรเคยนำเรื่องนี้ร้องต่อศาลโลก และอีกหลายจุดรวมทั้งภูมะเขือ
ผมคิดว่ารัฐบาล ต้องตีโจทย์นี้ให้ชัดเจน ถ้าเขมรต้องการสันติภาพจริงนั้นไม่ยาก แต่ถ้าเขมรต้องการดินแดน และปราสาทต่างๆของประเทศไทย รัฐบาลจะได้ตั้งรับได้ถูก และจะได้รู้ว่าโจทก์ที่แท้จริงคืออะไร
ขอบอกรัฐบาลสักเรื่องนะครับว่า MOU43 ในข้อ1.ค ที่ระบุว่า "แผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักบางเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีน"หรือแผนที่1:200,000
นี่คือต้นเหตุแห่งปัญหา ที่เขมรใช้อ้างมาตลอด และไทยเราไปยอมรับอยู่ในข้อ1.ค ของMOU43 ทั้งๆที่เขมรเคยร้องให้ศาลโลกตัดสินรับรองแผนที่นี้ ว่าเป็นผลงานของ คณะกรรมการปักปันเขตแดน แต่ศาลโลกก็ไม่ตัดสิน
ในเมื่อเราก็ทราบแล้วว่า เขมรต้องการดินแดนของฝ่ายไทย โดยยึดแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2แสน ได้เวลาแล้วที่เราต้องยกเลิก MOU 43 และเตรียมพร้อมที่จะสู้ทุกสถานการณ์ เพื่อปกป้องดินแดนของไทยเรา ก่อนที่จะหลงทางไปมากกว่านี้