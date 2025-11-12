กรมชลฯ ยันเขื่อนขุนด่านปราการชลแข็งแรงปลอดภัย – คลื่นลมแรงทำน้ำกระฉอก ไม่ใช่น้ำล้นเขื่อน

เพจกรมชลประทาน โพสต์ระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ Tiktok ระบุว่า “น้ำล้นเขื่อนขุนด่านปราการชล” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นั้น กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง
จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เขื่อนขุนด่านปราการชลมีระดับน้ำอยู่ที่ +109.53 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน ประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98 % ของความจุเก็บกักปกติ (224 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 3.95 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 พื้นที่บริเวณน้ำตกเหวนรก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) มีฝนตกสะสม ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนฯ อยู่ที่ +110.35 ม.รทก. หรือเต็มความจุฯอ่างพอดี ซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับน้ำได้ถึงระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Capacity) ที่ 226 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงยังมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง ภาพหรือคลิปที่เห็นว่าน้ำล้นเขื่อนนั้น แท้จริงแล้วเกิดจากแรงลมและคลื่นภายในอ่างเก็บน้ำ ทำให้น้ำกระฉอกออกมาทางช่องระบายน้ำล้น (Spillway) เล็กน้อย นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบได้ในเขื่อนขนาดใหญ่เมื่อระดับน้ำเต็มอ่างฯ
ปัจจุบัน (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568) เขื่อนขุนด่านปราการชลมีระดับน้ำอยู่ที่ +109.67 ม.รทก. ปริมาณน้ำในเขื่อนฯ 220.74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 98 % ของความจุเก็บกักปกติ ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 3.24 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ และไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่เหนือเขื่อน
ทั้งนี้ กรมชลประทานขอยืนยันว่า เขื่อนขุนด่านปราการชลยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทุกด้าน โดยที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานและเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดทั้งปี จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลและมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน