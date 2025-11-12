xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA เผยวันนี้โลกเกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 แรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ชี้ไทยปลอดภัยดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ GISTDA สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า วันนี้โลกเกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 ซึ่งแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่วนประเทศไทยปลอดภัยดี เนื่องจากอยู่ในบริเวณละติจูดต่ำ