อดีตบิ๊ก ศรภ.เรียกร้อง"อนุทิน"รบกับกัมพูชาอย่างเต็มที่ เอาแนวคิดกองทัพเป็นหลักแก้ไขปัญหา

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รบเถิดอรชุน รบเถิดอนุทิน
“รบเถิดอรชุน” เป็นวลีเอก มาจากวรรกรรม เรื่อง “ มหาภารตะ ” ซึ่งเป็นคำพูดที่ ”พระกฤษณะ“ พยายามบอกอรชุนให้ไปทำสงคราม ทั้งที่อรชุนไม่อยากทำ ซึ่งถือว่าเป็นบทสวดที่พูดถึงสงครามได้ดีที่สุดในโลกแล้ว
ผมเคยเขียนวลีนี้สื่อถึงคุณอภิสิทธิ์ ผ่านบล็อกโอเคเนชั่น ให้ออกมายุติการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์เสียที ก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายยับเยินไปมากกว่านี้ เพราะการประชุมที่ ร.11 นั้น มีขึ้นทุกวัน จนคุณอภิสิทธ์ ก็ดูจะอ่อนหล้าไปมาก ผมจึงต้องการให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์ อย่าใช้เวลาในการตัดสินใจนานไป “รบเถิดอรชุน รบเถิดอภิสิทธ์”
ปัจจุบัน การลอบวางระเบิดครั้งใหม่ของทหารกัมพูชาในครั้งนี้ มีเจตนาชัดเจน ที่จะเหยียดยามทหารไทย และรัฐบาลไทยว่า “ไม่มีน้ำยา”
เนื่องจากรำละครมานานแล้ว จนกัมพูชาชินชากับมองกติกาต่างๆว่าเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้น ครั้งนี้ถ้าปล่อยต่อไปแบบเดิมอีกทหารไทยก็จะขาขาดฟรีๆเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแน่นอน คราวนี้ผมจึงขอสื่อถึงคุณอนุทิน ให้รบอย่างเต็มที่เอาแนวคิดของกองทัพเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา
เพราะกับฮุนเซนนั้น แค่ใช้มือสะกิดคงไม่รู้สึกอะไร ต้องใช้อวัยวะอย่างอื่นแทน แกถึงจะรู้สึก แล้วออกมารับผิดชอบบ้าง
“รบเถิดอรชุน รบเถิดอนุทิน ”
พลโท นันทเดช / 11 พฤศจิกา ‘68