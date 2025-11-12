นายกฯ ลงพื้นที่อ่างทอง - อยุธยา ติดตามสถานการณ์น้ำ- มอบถุงยังชีพ

วันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมรับฟังปัญหา ให้กำลังใจประชาชน และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ก่อนเดินทางต่อไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดบันไดช้าง อ.เสนา และวัดท่าดินแดง อ.ผักไห่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ รับฟังปัญหา และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคกลาง นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง พร้อมให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว