พณ.เผยตัวเลขส่งออกไทยโตต่อเนื่อง! 8 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 13.3%

กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่า 27,743.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 889,014 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ที่ร้อยละ 5.8 ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก 8 เดือนแรกของปี 68 ขยายตัวที่ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตลาดส่งออกสำคัญที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และอาเซียน ขณะที่ตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม CLMV ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แม้จะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และผลไม้ ยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะข้าวไทยที่มีความต้องการสูงในตลาดตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้า เจรจาความตกลงการค้าเสรีใหม่ ๆ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน