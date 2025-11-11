ทบ.ยันกรณีทหารเหยียบกับระเบิดเป็นทุ่นใหม่ ไม่ใช่ตกค้างมาจากสงครามในอดีตตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง

เพจทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ระบุว่า หลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการดำเนินการตามข้อตกลงในแถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ที่ไทยได้ลงนามร่วมกับกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณชายแดน ซึ่งได้พิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นการลักลอบเข้ามาวางระเบิดใหม่ในเขตแดนไทย
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมายืนยันว่า แม้ว่าในกรณีดังกล่าวทางกัมพูชาจะได้ออกมาระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าจากสงครามในอดีต แต่ผลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่เขตไทย และยังมีการตรวจพบทุ่นระเบิดอีกจำนวน 3 ทุ่น ในบริเวณใกล้เคียง การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายกัมพูชาขาดความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ และละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ส่งผลให้กระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพระหว่างประเทศต้องยุติลงกลางคัน
ทั้งนี้ ในด้านการปฏิบัติการทางทหาร กองทัพบกยืนยันในความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ และข้อสั่งการของกระทรวงกลาโหม เพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเอง จากการกระทำอย่างไม่เป็นธรรม