ปิดเบี่ยงจราจรก่อนเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ 1 ช่องจราจร 18 พ.ย.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา)(งานโยธา) จะดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรของโครงการฯ บนทางพิเศษฉลองรัช จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณก่อนเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านขวาทาง จำนวน 1 ช่องจราจร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 - 15.00 น. ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้ง ป้ายแจ้งเตือนสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
สามารถแจ้งได้ที่ 062-605-6838