ครม.เห็นชอบและรับทราบแนวทางนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลืองและปลาป่น) ปี 69 - 71

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบและรับทราบแนวนโยบายมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2569 – 2571 เพื่อให้ภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศมีวัตถุดิบเพียงพอ มั่นคง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ทั้งนี้ ไทยมีการผลิตกากถั่วเหลืองและปลาป่นในปริมาณจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มเติมทุกปี และคงมาตรการนำเข้า ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อผูกพันทางการค้า
โดยสภาพัฒน์ฯ เสนอให้กระทรวงเกษตรฯส่งเสริมและพัฒนา การปลูกถั่วเหลืองในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและลดการพึ่งพา การนำเข้าในอนาคต