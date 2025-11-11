ผู้ว่าฯ นนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ถ.ชัยพฤกษ์ - สะพานพระราม 4

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณถนนชัยพฤกษ์ - สะพานพระราม 4 บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม 4 ในพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองพระอุดม ซึ่งเป็นพื้นที่สัญจรและที่อยู่อาศัยของประชาชน อันเนื่องมาจากมีการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ถนนชัยพฤกษ์เส้นคู่ขนานและจุดกลับรถใต้สะพานราม 4 ฝั่งตำบลบางตะไนย์ ซึ่งมีรถเล็กและรถใหญ่สัญจรได้ลำบาก