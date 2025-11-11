GISTDA เปิดข้อมูลดาวเทียมล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขัง 17 จังหวัดภาคกลาง

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียม Sentinel-1C ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยบริเวณบางส่วนของ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี นครปฐม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นนทบุรี เพชรบูรณ์ และปทุมธานี ประมาณ 2,441,484 ไร่ โดยแต่ละพื้นที่พบระดับความลึกของน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป