ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนคลองชัยนาท-ป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้น แนะพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำสาขาให้ยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่ 10 ว่า เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ในอัตรา 250 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.68 จะทำให้ระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30 ซม. ส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลอง/ลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณ อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนคลองชัยนาท-ป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้น อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง