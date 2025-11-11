รักษาการผู้ว่า รฟท.ตรวจความพร้อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รองรับ ปชช.เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอนันต์ฯ กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทางราง ได้จัดจุดรับ–ส่งประชาชน 3 แห่งหลักได้แก่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีธนบุรี เพื่อรองรับประชาชนจากทั่วประเทศให้สามารถเดินทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อ โดยจุดรับ–ส่งประชาชนทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ให้บริการขบวนรถโดยสารทางไกลที่เดินเป็นประจำ เข้า–ออกวันละ 52 ขบวน พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ จอดรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 100คัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 00.00 น. บริเวณลานจอดรถหลังศาลเยาวชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมายังสถานีภายในสถานีได้จัดเตรียม เก้าอี้พักคอยจำนวน 750 ที่นั่ง บริเวณ ประตู 8 (โซนรถไฟความเร็วสูง) สำหรับผู้โดยสารที่รอขึ้นรถ Shuttle Bus โดยการรถไฟฯ ได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดให้มี รถ Shuttle Bus รับ–ส่ง ระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ท้องสนามหลวง ให้บริการที่ ประตู 12 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รถ shuttle bus จะออกทุก 30 นาที
นอกจากนี้ ประชาชนที่เดินทางมากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีชุมทางบางซื่อ (เก่า) ก็สามารถเดินข้ามมาขึ้นรถ Shuttle Bus ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้อย่างสะดวกเช่นกัน
พร้อมกันนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก ผ่านรถไฟชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (สถานีบางซื่อ) รถโดยสารประจำทาง ขสมก. บริเวณ ประตู 9 รถแท็กซี่ให้บริการบริเวณประตู 10 (คิดอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ โดยไม่บวกเพิ่ม)
2. สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
ให้บริการขบวนรถชานเมืองและรถธรรมดาในเส้นทางสายตะวันออก และสายใต้ ที่เดินเป็นประจำ เข้า–ออก วันละ 48 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ได้จัดเตรียม พื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 50คัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนที่นำรถมาเองเพื่อเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะ ณ พื้นที่ท้องสนามหลวง
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้มี รถ Shuttle Bus ให้บริการรับ–ส่ง ระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) – ท้องสนามหลวง ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกผ่านระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (สถานีหัวลำโพง) รถโดยสารประจำทาง ขสมก. (บริเวณด้านข้างสถานีหัวลำโพง) เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม (ท่าเรือหัวลำโพง)
3. สถานีธนบุรี
ให้บริการขบวนรถชานเมืองและขบวนรถธรรมดาที่เดินเป็นประจำวันละ 18 ขบวน ในเส้นทาง ธนบุรี – นครปฐม และ ธนบุรี – น้ำตก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงได้อีกด้วย
นายอนันต์ฯ กล่าวต่อว่า “การรถไฟฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ทั้งด้านระบบขนส่ง และการให้บริการในสถานี เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ถวายสักการะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเต็มเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันความพร้อมด้านขบวนรถ เจ้าหน้าที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีทุกแห่ง โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลผู้โดยสารตลอดการเดินทาง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเชื่อมโยงทุกระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนในช่วงสำคัญของประเทศอย่างแท้จริง