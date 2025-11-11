xs
xsm
sm
md
lg

"อังคณา"ชี้การลักลอบเข้ามาฝังทุ่นระเบิดใหม่ผิดข้อตกลงปฏิญญาร่วม 26 ตุลา -ขัดอนุสัญญาออตนาวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า”การลักลอบรื้อลวดหนามเพื่อเข้ามาฝังทุ่นระเบิดใหม่ ถือเป็นการผิดข้อตกลง #ปฏิญญาร่วม 26 ตุลา และขัด #อนุสัญญาออตนาวา

#ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวค่ะ“