ครม.ตั้งนายตำรวจติดตามอดีตนายกฯ เพื่อไทย นั่งรอง ผอ.ป.ย.ป.

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ให้ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ พ.ต.อ.วทัญญู เคยเป็นนายตำรวจติดตามอารักขาดูแลความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทย ทั้งนายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ด้วย ซึ่งได้โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัด ป.ย.ป. สมัย น.ส.แพทองธาร เป็นนายกรัฐมนตรี